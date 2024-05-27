В YouTube Music стало проще найти музыку

В приложении YouTube Music появилась давно ожидаемая функция, с помощью которой пользователь может найти нужную ему мелодию, просто напевая ее. Музыканты же могут наиграть звуки на инструменте.

Для активации функции нужно нажать на значок лупы в правом верхнем углу приложения YouTube Music, затем на значок осциллограммы, после чего откроется страница поиска, на которой интеллектуальный алгоритм определит трек и сформирует поисковую выдачу. После этого пользователь сможет воспроизвести песню или же сохранить ее в своей библиотеке.

Стоит отметить, что сама по себе эта функция не нова: подобный функционал появился в поиске Google в 2020 году, а в прошлом году был реализован и в основном приложении YouTube.