БГУИР и Лоянский педагогический университет планируют открыть совместную лабораторию

25 июня делегация Лоянского педагогического университета побывала в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба вуза.

С китайской стороны присутствовали Цюй Хунтао, директор управления международного сотрудничества; Пэн Фэн, декан Института физики и электронной информации; Го Тяньшунь, декан института музыки; Ян Чжи, руководитель СОП; Мухаметов Дамир, руководитель СОП.

Гостей встречали ректор БГУИР Вадим Богуш; проректор по учебной работе Виктор Рыбак; проректор по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов; декан факультета компьютерного проектирования Дмитрий Лихачевский; декан факультета информационной безопасности Сергей Дробот; начальник Центра продвижения образовательных услуг Андрей Ушкуров; начальник отдела клиентского сопровождения Софья Ортынская.

Целью визита стало обсуждение актуальных вопросов сотрудничества в области образования и науки. Участники встречи затронули тему реализации совместной образовательной программы «4+0», которую БГУИР и Лоянский педагогический университет планируют воплотить в 2025 году, а также открытии совместной лаборатории инфокоммуникационных технологий на базе факультета физики и электронной информатики Лоянского педагогического университета. Напомним, что БГУИР сотрудничает с Лоянским педагогическим университетом в рамках соглашения о сотрудничестве от 2021 года и соглашения о совместной образовательной подготовке специалистов от 2023 года.

Участники встречи обменялись памятными сувенирами, затем делегация из Китайской Народной Республики посетила факультеты компьютерного проектирования и информационной безопасности БГУИР.