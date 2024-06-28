Яндекс запускает CodeRun — тренажёр для развития навыков разработки и аналитики

На фестивале Young Con Яндекс представил онлайн-тренажёр CodeRun с каталогом задач для разработчиков и аналитиков. В CodeRun можно проверять и улучшать знания, готовиться к техническим собеседованиям, соревноваться в решении задач и получать награды за достижения.

Каталог задач составляли разработчики Яндекса и приглашённые эксперты. В него включены задания с чемпионата по программированию Yandex Cup, «Тренировок по алгоритмам» и других мероприятий Яндекса. Задачи разбиты по уровням сложности и направлениям — мобильная разработка, фронтенд, бэкенд, машинное обучение, аналитика данных. У каждого пользователя CodeRun есть профиль с отслеживанием прогресса.

Особенность CodeRun — тематические и авторские подборки. Они состоят из задач, придуманных или рекомендованных экспертами. Например, в тренажёре есть задания по машинному обучению от Алексея Гусакова — технического директора Поиска и золотого медалиста международной олимпиады ICPC. А во фронтенд-подборке от руководителя проектов Контеста и ведущего подкаста «Веб-стандарты» Никиты Дубко есть особый тип задач со скриншотным тестированием, где нужно сверстать макет по эталону с помощью HTML и CSS.

Пользователи CodeRun могут участвовать в сезонных соревнованиях. Сезон длится несколько месяцев, участники получают баллы за решённые задачи и соревнуются за лидерство в рейтинге. В каждом сезоне появляются новые задачи и испытания на время, за которые дают дополнительные баллы. Лидеры рейтинга по итогу сезона получают сертификаты, мерч и другие призы, а также приглашение на награждение в офис Яндекса.