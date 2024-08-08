В России подскочил спрос на разработчиков видеоигр

За последние семь месяцев в России на 23% увеличилось количество размещенных вакансий среди разработчиков игр, подсчитали в HeadHunter.

По словам участников рынка, рост спроса связан с новыми проектами отечественных студий и активностью азиатских компаний в стране. Некоторые разработчики допускают, что тренд обусловлен и поручением президента о разработке отечественной игровой консоли.

Эксперты прогнозируют, что спрос на специалистов в индустрии продолжит расти, поэтому студии и издатели игр занялись сотрудничеством с вузами, пишет "Коммерсант".