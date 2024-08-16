ИИ-ответы в поисковой выдаче Google обрушили посещаемость множества сайтов

Удобные «Обзоры ИИ» (AI Overviews), которые Google теперь размещает в верхней части результатов поиска, лишают трафика сайты, на которые пользователи могли бы перейти из поисковой системы. Попытки владельцев интернет-ресурсов блокировать ИИ Google приводят к пропаданию сайта из результатов поиска и ещё более резкому снижению посещаемости, так как генератор ИИ-ответов и поисковый бот Google объединены в единую систему, и раздельно контролировать доступ для них невозможно, сообщает 3Dnews.

Доминирование Google в поиске, которое федеральный суд на прошлой неделе определил как «незаконную монополию», даёт компании решающее преимущество — издателям приходится выбирать между предоставлением своего контента для использования моделями ИИ и исчезновением из поиска Google, являющегося главным источником трафика. Многие из них не готовы идти на подобный риск.

Google утверждает, что AI Overviews — сводки, отображаемые в верхней части поисковой выдачи, — являются результатом её давней приверженности предоставлению более качественной информации и расширению возможностей для издателей.

Рост генеративного ИИ породил волну стартапов, предлагающих поисковые продукты на основе ИИ. Растущая популярность чат-ботов может стать серьёзной угрозой для поискового бизнеса Google. Но, чтобы составить конкуренцию поисковому гиганту, требуется максимально полное сканирование и индексирование интернет-ресурсов, что представляет собой непростую задачу. Для этого требуются деньги, вычислительные мощности и ёмкие хранилища информации.

Многие издатели, борясь с нелицензированным использованием контента для индексирования, ограничивают сканирование своих ресурсов для сторонних компаний, предоставляя наибольшую свободу действий лишь крупным поисковым системам, таким как Google или Bing, которые служат для них источниками трафика.