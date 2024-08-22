Samsung представила 3D-монитор, для которого не нужны очки

На проходящей в Кельне выставке Gamescom 2024 компания Samsung представила игровой монитор Odyssey 3D, который позволяет воспроизводить трехмерную картинку без очков.

3D-изображение создается при помощи лентикулярной линзы на экране. Встроенная стереокамера отслеживает движения глаз пользователя и формирует два разных изображения для каждого глаза, создавая ощущение глубины и объемности.

Odyssey 3D представлен в размерах 27" и 37", оснащен QLED-панелью с разрешением 4K, имеет время отклика 1 мс и частоту обновления 165 Гц, поддерживает AMD FreeSync Premium. Монитор оснащен подставкой с возможностью регулировки высоты и наклона, у него один порт DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.1.

Монитор уже успел получить награду "Best Of Innovation". Обещают, что в продаже он появится до конца 2024 года, но цена пока неизвестна.