Павел Дуров задержан во Франции

Французские СМИ сообщают, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Уточняется, что он прибыл на частном самолете из Азербайджана.

Есть информация, что Дуров значится в списке разыскиваемых Францией лиц. Запрос на его розыск поступил от управления по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Французские правоохранители считают, что отсутствие модерации, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты анонимизации, предлагаемые Telegram, делают Дурова соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и в мошенничестве. Ордер был действителен только на территории Франции. "Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему", – сообщает источник, близкий к расследованию.

Павел Дуров помещен под стражу. Он сразу же предстанет перед судом, а завтра ему могут предъявить обвинения по целому списку преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение краденого, детский криминальный контент и т.д.

Павел Дуров в 2021 году получил французское гражданство.