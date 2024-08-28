На аукцион выставили древний компьютер IBM весом 10 тонн

На аукционе Christie's появился необычный лот – компьютер IBM 7090 Mainframe, выпущенный в 1959 году.

Компьютер представляет собой передовое по меркам 65-летней давности оборудование. Его революционность заключалась в использовании транзисторов вместо ламп. Тем не менее, покупателю потребуется просторное помещение, чтобы его разместить: полная масса компьютера составляет более 10 тонн. Кроме того, в комплект входят различные периферийные устройства, такие как консоли управления, магнитные ленты и принтеры, целая тележка с инструкциями, множество коробок с перфокартами, три коробки папок с руководствами пользователя и двенадцать коробок распечаток.

На аукцион мейнфрейм попал из коллекции соучредителя Microsoft Пола Аллена, который приобрел его в 2017 году у "Исследовательского института оружия" в Южной Австралии. Сейчас устройство находится в Сиэтле.

Ориентировочная цена компьютера составляет $40-60 тысяч. Для сравнения, в свое время он оценивался в $2.9 млн – и ведь надо еще учесть инфляцию! К сожалению, практических целей он сегодня не имеет: любой современный смартфон и даже Raspberry Pi свободно обойдут IBM 7090 Mainframe по вычислительной мощности. Потенциальными покупателями могут быть музеи, учреждения образования, выставочные объекты или же киностудии.