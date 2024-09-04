Расследование по делу Дурова может продлиться несколько месяцев

Прокуратура Франции сообщила, что расследование по делу Павла Дурова может продлиться несколько месяцев.

Длительность процесса объясняется тем, что следствию предстоит завершить расследование, после чего прокуратура примет решение о прекращении дела или же о передаче его в уголовный суд.

Дурова обвиняют в ряде серьезных преступлений, таких как "соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой". Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Попутно местным СМИ стало известно, что на время следствия Дуров не собирается как-то себя ограничивать. "Он уже поручил риелтору подыскать ему дом в "красивых районах Парижа", – пишет журнал Paris Match. Источник издания утверждает, что Павел собирается переехать в новое жилье уже к концу следующей недели и даже не интересуется его стоимостью.