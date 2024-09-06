Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Он назвал произошедшее "удивительным" по нескольким причинам:

У Telegram есть официальный представитель в ЕС, который отвечает на запросы, адрес его электронной почты находится в открытом доступе;

У французских властей было множество способов связаться с ним: как гражданин Франции, он был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Он лично помог создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции, когда его об этом попросили;

По сложившейся практике, если страна недовольна интернет-сервисом, она начинает судебный процесс против самого сервиса. Дуров считает ошибочным обвинять руководство платформы в преступлениях, которые совершают третьи лица на этой платформе.

Telegram, по его словам, старается взаимодействовать с регуляторами разных стран, чтобы найти баланс между сохранением конфиденциальности пользователей и безопасностью, но договориться не всегда получается. "Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования", чтобы обеспечить возможность слежки, мы отказались – и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram запретили в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые не соответствуют нашим принципам, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет стремление нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются", – сообщил Дуров.

Telegram, по его словам, не идеален, и команде мессенджера придется найти пути улучшения коммуникации с властями, но утверждения, что Telegram – это анархический рай, "абсолютно не соответствуют действительности". Модераторы ежедневно удаляют миллионы вредоносных постов и каналов, публикуют отчеты о прозрачности, а также поддерживают связь с некоммерческими организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Тем не менее, этого недостаточно, поэтому Павел "поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане".

"Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", – заключил Дуров.