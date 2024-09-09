Изобретатель представил объемный голографический дисплей

Известный созданием необычных дисплеев инженер Джеймс Браун, работающий в компании по производству спецэффектов Weta Workshop, сконструировал объемный воксельный дисплей.

В этом проекте используется новый подход к созданию объемного изображения. Для проецирования 3D-изображения используется вращающаяся двухмерная панель, которая создает иллюзию, имитирующую голографический эффект.

Кроме того, автор играет не в классический Doom, а в его вариант Voxel Doom, где каждой точке игрового объекта соответствует позиция в трехмерном пространстве. По словам Брауна, он планировал, что скорости вращения в 300 оборотов в минуту будет достаточно для получения плавного изображения, но, к сожалению, выяснилось, что для получения желаемой четкости необходимы более высокие обороты. Джеймс Браун пообещал продолжить свои эксперименты.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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