Google больше не дает привязать российский номер телефона к аккаунту

Google больше не дает привязать аккаунт к российскому номеру телефона. При попытке указать такой номер появляется сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения".

При этом все остальные шаги для создания новой учетной записи выполняются без проблем: можно выбрать ник, указать имя, пол, дату рождения, придумать пароль.

Официальных заявлений от Google пока не поступало. Можно предположить, что отключение проверки телефона стало очередным следствием постепенного ухода компании из России.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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Комментарии

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mike

 Ждём послезавтрашнего дня. Вроде бы все сервисы отключат. 