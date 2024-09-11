Realme представила наушники Buds N1 с ANC

Компания Realme представила новые беспроводные наушники Buds N1. Они позиционируются как бюджетное решение стоимостью всего $30.

Тем не менее наушники оснащены 12.4 мм динамическим басовым драйвером и титановой диафрагмой. Они имеют гибридную систему активного шумоподавления (ANC) до 46 дБ, а также обеспечивают подавление шума при звонках на основе искусственного интеллекта, что гарантирует хорошее качество связи в шумной обстановке. Также поддерживаются динамические звуковые эффекты и пространственный 360° звук.

Время автономной работы при выключенном ANC составляет до 9 часов и до 40 часов с футляром, при включенном ANC – до 6 и до 26 часов соответственно. Имеется защита от пыли и воды по стандарту IP55, что делает наушники подходящими для активного использования.