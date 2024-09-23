Новые аксессуары в МТС: зарядные устройства Deppa

В МТС представлен большой выбор аксессуаров для различных девайсов: от защитных чехлов и стекол до зарядных устройств. Теперь ассортимент пополнился новыми зарядными устройствами Deppa. Их можно купить как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев — при покупке оборудования.

Примите участие в акции «Аксессуары+» — купите аксессуары со скидкой единым платежом или в рассрочку до 24 месяцев с первым платежом 0 рублей. Аксессуары доступны со скидкой при одновременном приобретении смартфона, планшета, смарт-часов, другого гаджета и даже телевизора. Ассортимент пополнился новыми беспроводными зарядными устройствами — Deppa QI iPhone, Airpods 20W и Deppa QI Fast Charge 15W.

Deppa QI iPhone, Airpods 20W:

  • Заряжает смартфон и наушники
  • Выходная мощность 20 Вт
  • Разъем на блоке USB Type-C
  • Конструктивные особенности: защита от перегрева
  • Цена 109 рублей.

Deppa QI Fast Charge 15W:

  • Беспроводное зарядное устройство + кабель
  • Выходная мощность 15 Вт
  • Разъем на блоке USB Type-C
  • Конструктивные особенности: защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от короткого замыкания
  • Цена 79 рублей.

В сети салонов и интернет-магазине МТС также действует акция «Много не бывает». Она позволяет приобретать аксессуары для смартфона, планшета либо другого гаджета со скидкой до 50%. Скидка распространяется на широкий ассортимент аксессуаров. Защитные чехлы и стекла помогут защитить ваше мобильное устройство от повреждений.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KV_newsroom,

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