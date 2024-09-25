Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 5 Lite

Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 Lite, сочетающие в себе богатую функциональность и доступную цену.

Часы оснащены 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410 x 502 пикселей, пиковой яркостью до 600 нит, функцией Always on Display и поддержкой более 200 циферблатов. Redmi Watch 5 Lite оборудованы датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови, стресса и сна. Также в часах есть акселерометр и гироскоп. Они работают под управлением операционной системы HyperOS и поддерживают голосового помощника Amazon Alexa AI.

Redmi Watch 5 Lite подключаются к смартфону через Bluetooth 5.3 LE и оснащены встроенным GPS. В часах есть микрофон и динамики для приема звонков. Дополнительные функции включают в себя: поиск телефона, управление камерой, секундомер, будильник, таймер, 160 спортивных режимов и водонепроницаемость. Аккумулятор емкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней автономной работы при обычном использовании и 12 дней при интенсивном использовании. Цена Redmi Watch 5 Lite начинается с 42 долларов.