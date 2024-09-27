Meizu представила смарт-кольцо StartV Ring 2

Компания DreamSmart, известная под брендом Meizu, представила в Китае умное кольцо Meizu StartV Ring 2. Это устройство "два в одном", которое отслеживает ключевые показатели здоровья и оценивает риск возникновения гипергликемии. Ring 2 определяет уровень глюкозы в крови с точностью до 80%, что будет особенно полезно для людей с сахарным диабетом.

Meizu StartV Ring 2 также позволяет контролировать артериальное давление, измерять температуру тела и уровень кислорода в крови, отслеживать качество сна и давать рекомендации по его улучшению, а также мониторить сердечный ритм, в том числе во время тренировок.

Meizu StartV Ring 2 также упрощает управление другими устройствами DreamSmart, позволяя управлять умными очками StarV Air 2 и новым смартфоном Meizu Lucky 08. Meizu StartV Ring 2 доступен в цвете "черный метеорит" по цене 1299 юаней (около $185). Для ранних покупателей цена составляет 1099 юаней (около $156).