Книжный сервис «Букмейт» сменил название на «Яндекс Книги»

Как сообщает Forbes, книжный сервис "Букмейт" теперь называется "Яндекс Книги".

«Когда около двух лет назад «Букмейт» стал книжным сервисом «Яндекса», название «Яндекс Книги», конечно же, звучало в обсуждениях. Большинство сервисов экосистемы называются именно по такому принципу: должно быть понятно каждому. И когда «Букмейт» вошел в подписку «Яндекс Плюс», стало очевидно, что каждому из 33 млн подписчиков «Плюса» должно быть понятно, что у них в подписке есть книжный сервис. Значит, нужно называть вещи своими именами: книги — это книги. <…> Смена названия для нас — это такое эволюционное изменение, очень очевидное, очень понятное, очень прозрачное. С новым названием мы верим, что сможем вовлечь в чтение еще больше людей», — рассказала Дарья Анжело, директор по маркетингу «Яндекс Книг».

С начала 2024 года пользователи приложения провели в нем 223 млн часов — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.