Илон Маск показал новинки Tesla

Илон Маск представил футуристический транспорт и робота-помощника. На презентации глава Tesla, представил публике три революционные новинки:

Cybercab: Роботизированное такси с двумя дверями в форме крыла чайки, лишенное руля и педалей. Маск обещает запуск производства в 2026 году по цене менее 30 тысяч долларов. Cybercab будет использовать искусственный интеллект для автономного вождения и заряжаться с помощью индукции.

Robovan: Беспилотный фургон с вместительностью до 20 человек, также основанный на технологиях искусственного интеллекта.

Optimus: Гуманоидный робот-помощник, способный выполнять различные задачи и взаимодействовать с окружающим миром. Маск подчеркнул, что автомобили Tesla не нуждаются в дополнительном оборудовании, таком как лидар, и полностью полагаются на искусственный интеллект. Презентация вызвала большой интерес, и многие считают, что эти инновации могут изменить будущее транспорта и робототехники.