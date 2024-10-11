«Яндекс» выпустил мобильное приложение «Алиса» для Android и iOS

Яндекс выпустил мобильное приложение Алиса. В нём можно общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети нового поколения YandexART 2.0. В будущем Алиса получит зрение — сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. У неё появится долгосрочная память, а ещё её можно будет перебивать, что сделает диалог естественнее.

Уже сегодня пользователям доступны:

Мобильное приложение Алиса. Как и веб-версия чата на alice.yandex.ru, приложение поддерживает текстовые и голосовые запросы. Оно также сохраняет историю диалогов, чтобы пользователь мог быстро найти свои предыдущие беседы с Алисой, — синхронизация действует для всех устройств, работающих с Алисой. Приложение уже доступно в Google Play и App Store.

Как и веб-версия чата на alice.yandex.ru, приложение поддерживает текстовые и голосовые запросы. Оно также сохраняет историю диалогов, чтобы пользователь мог быстро найти свои предыдущие беседы с Алисой, — синхронизация действует для всех устройств, работающих с Алисой. Приложение уже доступно в Google Play и App Store. Генерация изображений с YandexART 2.0 в опции Алиса Про. С помощью YandexART 2.0 можно создать логотип для бренда, этикетку для продукта, иллюстрации для сайта или поста для социальных сетей. Генерация изображений доступна как в приложении Алисы, так и на alice.yandex.ru. Созданные изображения можно улучшать с помощью дополнительных запросов к Алисе — например, добавить больше деталей на картинке. Для генерации изображений любому пользователю доступно до 5 бесплатных запросов в день, а те, кто подключил Про, могут использовать функцию без ограничений.

С помощью YandexART 2.0 можно создать логотип для бренда, этикетку для продукта, иллюстрации для сайта или поста для социальных сетей. Генерация изображений доступна как в приложении Алисы, так и на alice.yandex.ru. Созданные изображения можно улучшать с помощью дополнительных запросов к Алисе — например, добавить больше деталей на картинке. Для генерации изображений любому пользователю доступно до 5 бесплатных запросов в день, а те, кто подключил Про, могут использовать функцию без ограничений. Улучшенное качество ответов Алисы Про. Алиса стала давать более полные, достоверные и структурированные ответы. Количество случаев, когда она не могла дать ответ, сократилось в 6 раз. Это позволяет обсуждать с Алисой больше тем, чем раньше, и делает общение с ней полезнее и информативнее.

Благодаря YandexART 2.0 пользователи опции Про могут работать с текстами и изображениями в одном месте. Например, в приложении Алисы можно создать текст и сразу сгенерировать к нему изображение — это особенно удобно в работе с контентом для социальных сетей. Пользователи опции Про всегда получают доступ к самым последним версиям YandexGPT и YandexART.

Приложение и новые возможности Яндекс представил ко дню рождения Алисы, которой 10 октября исполнилось 7 лет. Компания продолжит развивать виртуального ассистента, и уже в следующем году Алиса получит ещё больше полезных функций.

Функции Алисы в будущем

Зрение. Алиса научится распознавать и анализировать визуальные данные через камеру смартфона. Это позволит ей обрабатывать изображения в реальном времени и вести диалог, опираясь на визуальную информацию

Алиса научится распознавать и анализировать визуальные данные через камеру смартфона. Это позволит ей обрабатывать изображения в реальном времени и вести диалог, опираясь на визуальную информацию Долгосрочная память. Алиса сможет запоминать контекст диалогов с пользователем, благодаря чему станет давать ему более персонализированные и точные ответы. Эту функцию можно будет настроить.

Алиса сможет запоминать контекст диалогов с пользователем, благодаря чему станет давать ему более персонализированные и точные ответы. Эту функцию можно будет настроить. Перебивание. Пользователи смогут в любой момент перебить Алису, чтобы сменить тему разговора, и для этого не нужно будет обращаться к Алисе повторно и дослушивать её ответ до конца.

Об опции Про

Алиса Про открывает доступ к самой мощной генеративной нейросети Яндекса. Благодаря ей Алиса способна давать развёрнутые ответы на вопросы пользователя, работать с разными стилями и форматами текстов, генерировать изображения. Опция будет полезна маркетологам, журналистам, копирайтерам и другим специалистам для решения профессиональных задач. Например, они могут вместе с Алисой стилизовать тексты, придумывать концепции и проводить мозговые штурмы на разные темы. Опция «Про» доступна с подпиской Яндекс Плюс.