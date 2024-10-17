В БГУИР прошла ярмарка вакансий

15 октября комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома провел мини-ярмарку вакансий для студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках мероприятия соискатели работ получили возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, получить консультации представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на постоянную работу, а также временную работу в свободное от учебы время. Всего выставку посетило более 600 человек.

В мероприятии приняли участие: ОАО «Минский тракторный завод»; ОАО «Интеграл»; ЗАО «Атлант»; Минская центральная таможня; Минская региональная таможня; ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»; ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»; ОАО «Белагропромбанк»; ОАО «Белинвестбанк» и многие другие.

Соискателям работ было предложено более 400 свободных рабочих мест, в том числе по профессиям инженер, инженер-электроник, инженер-программист, программист, техник, агент страховой.