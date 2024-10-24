Компания Huawei анонсировала HarmonyOS Next, созданную без применения компонентов Android. Новая ОС будет применяться на устройствах Huawei в Китае, при этом уже подтвержден глобальный релиз, согласно информации от GSMArena.

HarmonyOS Next разработана для разнообразных устройств, включая смартфоны, носимые устройства, системы для умного дома и автомобильные технологии. Операционная система использует собственное микроядро, созданное на основе открытого проекта OpenHarmony, и поддерживает приложения благодаря компилятору Huawei Ark, а также сервисам Huawei Mobile Services (HMS). Она обеспечивает бесшовную унифицированную архитектуру для взаимодействия между устройствами HarmonyOS Next, облачными сервисами и различными форм-факторами.

Председатель Huawei Consumer BG Ричард Ю (Richard Yu) заявил, что на текущий момент экосистема насчитывает 15 000 приложений и сервисов, и в скором времени это число продолжит увеличиваться. Он также отметил, что предыдущие версии HarmonyOS установлены на более чем миллиард устройствах по всему миру, в том числе на смартфонах, планшетах, носимых гаджетах и системах мультимедиа в автомобилях.

Операционная система обзавелась обновленным дизайном, новыми возможностями настройки экрана блокировки и главного экрана, переработанным центром управления, а также более быстрой анимацией и запуском приложений. Были внедрены впечатляющие функции искусственного интеллекта, основанные на крупной языковой модели Pangu. Huawei также сумела увеличить плавность работы устройств на 30% и снизить энергопотребление на 20% при взаимодействии между программными модулями.