Microsoft открыла доступ к ИИ-функции Recall

Microsoft начала распространение ИИ-функции Recall для компьютеров с Copilot Plus PC, предоставив её участникам программы Windows Insider на канале Dev. В этой же сборке Windows 11 появилась функция Click to Do, аналогичная Google Circle to Search.

Используя ИИ, функция Recall делает снимки экрана практически каждого действия пользователя в системе Copilot Plus PC. Это позволяет с помощью естественного языка или временной шкалы возвращаться к предыдущим действиям, открывать закрытые приложения и сайты. Recall сопоставляет текст и изображения на скриншотах для выдачи результатов поиска.

Функция Recall подключается пользователем и по умолчанию отключена (ранее была включена). На начальном этапе, в рамках предварительной версии для канала Dev, Recall доступна только на компьютерах Copilot Plus PC с процессорами Qualcomm Snapdragon X. Поддержка процессоров Intel и AMD появится позднее.

Пользователь может настроить Recall, указав, какие действия и объекты следует захватывать скриншотами, а также удалить ненужные данные. Возможен запрет на сохранение скриншотов из определённых приложений и сайтов. Recall автоматически распознаёт и пропускает конфиденциальную информацию (пароли, данные карт, персональные данные). Microsoft не имеет доступа к скриншотам, создаваемым Recall; данные не отправляются в облако и не используются для обучения моделей ИИ.

В новой тестовой сборке Windows 11 функция Click to Do, интегрированная с Recall, позволяет с помощью ИИ распознавать и копировать текст и изображения со скриншотов Recall.