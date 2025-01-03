Представлена компактная эргономичная клавиатура Microsoft за $120

Компания Incase, которая в настоящее время отвечает за производство компьютерной периферии под брендом Microsoft, представила новую компактную эргономичную клавиатуру. Отличительными особенностями данной модели являются необычный дизайн, мягкая подставка для запястий и специальная кнопка для быстрого доступа к искусственному интеллекту Copilot.

Новая клавиатура от Incase использует сверхчувствительные клавиши с перекрестным ножничным механизмом (Scissors System) и ходом 1,3 мм, обеспечивающие лёгкий и точный набор текста. Она поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth до трёх устройств одновременно и работает от двух батареек AAA, которых хватит на 36 месяцев использования по данным The Verge.

Отметим, что в 2023 году Microsoft прекратила выпуск своих аксессуаров для ПК, не относящихся к линейке Surface, и заключила партнёрское соглашение с Incase для возобновления производства этих продуктов, используя те же компоненты и цепочку поставок.