С 17 по 20 июня в Минске состоится Форум Digital Expo-2025 («ТИБО-2025»)

С 17 по 20 июня в Минске (пр-т Победителей, 14) состоится Форум Digital Expo-2025, который является логическим продолжением форума «ТИБО» и служит площадкой для демонстрации инновационных решений и технологий, место для встреч профессионалов цифровой индустрии, нетворкинга и обмена опытом.

Участие в форуме подтвердили более 60 экспонентов, в числе которых лидеры IT-рынка Беларуси и России. Насыщенная деловая программа форума включает 20 тематических мероприятий, среди которых круглые столы, семинары, презентации компаний-участников выставки. В ходе мероприятий в широком кругу экспертов будут обсуждаться такие современные тренды как технологии и решения для развития умных городов, технологии искусственного интеллекта, импортонезависимость и технологический суверенитет, защита персональных данных, обеспечение кибербезопасности информационных систем, хранилища данных, цифровой офис, цифровая логистика, цифровая трансформация строительной отрасли, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и другие.

Среди экспонентов создатели комплексных ИТ-решений, системные интеграторы, лидеры цифровой трансформации, разработчики ПО и продуктов для автоматизации управления бизнес-процессами и другие представители ИТ-бизнеса. Полный каталог участников Digital Expo-2025 можно посмотреть здесь.