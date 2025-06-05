«Яндекс» и Meta уличили в тайной слежке за миллионами пользователей Android

Коды JavaScript от американской Meta и российского «Яндекса», которые владельцы многих сайтов устанавливают для сбора статистики о посещаемости, лишают их посетителей анонимности. Браузеры скрытным образом отправляют уникальные идентификаторы в установленные на те же мобильные устройства приложения обеих компаний — это расценивается как злоупотребление возможностями интернет-протоколов. Google пообещала провести проверку по данному факту.

На проблему указали учёные института IMDEA Networks (Испания), Университета Неймегена (Нидерланды) и Лёвенского католического университета (Бельгия) — их исследование посвящено сервисам Meta Pixel и «Яндекс Метрика». Это аналитические скрипты, помогающие собирать статистику посещаемости сайтов и эффективности рекламных кампаний; по оценкам, они установлены на 5,8 млн и 3 млн сайтов соответственно. Реализованные в этих трекерах механизмы скрытого слежения позволяют компаниям Meta и «Яндекс» обходить основные средства безопасности и защиты конфиденциальности, предоставляемые как ОС Google Android, так и браузерами, работающими на её основе, пишет 3dnews.

В Android существует песочница — защитный механизм, изолирующий процессы друг от друга. Он не позволяет процессам осуществлять некоторые формы взаимодействия с системой и другими установленными на устройстве приложениями, перекрывая несанкционированный доступ к конфиденциальным данным и привилегированным системным ресурсам. В браузерах используются механизмы изоляции состояния (state partitioning) и изоляции хранилища (storage partitioning): файлы cookie и другие связанные с сайтами данные хранятся в контейнерах, уникальных для каждого домена верхнего (второго) уровня, что гарантирует их недоступность для других сайтов.

«Яндекс» начал обходить эти средства защиты в 2017 году; Meta ввела аналогичную практику в сентябре прошлого года. Разработанные компаниями методы позволяют передавать файлы cookie и другие идентификаторы из браузеров на базе Firefox и Chromium не в другие браузеры, а в собственные приложения разработчиков — в клиенты Facebook и Instagram в случае Meta и в приложения «Яндекса», ассортимент которых достаточно обширен. После передачи данных история просмотров сопоставляется с владельцем учётной записи, вошедшим в соответствующее приложение.

Эти недобросовестные схемы обнаружены только в экосистеме Android, и собранные исследователями данные свидетельствуют, что Meta Pixel и «Яндекс Метрика» реализовывали их только с пользователями Android. Однако существует техническая возможность повторить их и на Apple iOS, так как браузеры на этой платформе позволяют разработчикам устанавливать соединения с приложениями, прослушивающими локальные порты. В отличие от iOS, платформа Android менее строго контролирует локальные подключения и фоновую работу мобильных приложений, а в магазинах приложений под Android осуществляется менее строгий контроль, что облегчает проведение подобных злоупотреблений.

Благодаря чрезмерной свободе действий Meta Pixel и «Яндекс Метрика» прямо из мобильных браузеров без уведомления пользователя отправляют веб-запросы с идентификаторами отслеживания на определённые локальные порты (localhost или IP-адрес 127.0.0.1), которые постоянно прослушиваются клиентами Facebook, Instagram и приложениями «Яндекса». В этих приложениях используемые в качестве псевдонимов идентификаторы связываются с фактическими идентификационными данными пользователей даже в режиме приватного просмотра. В итоге при просмотре сайтов, содержащих эти трекеры, пользователь лишается анонимности.

Представитель Google заявил, что такие схемы нарушают условия обслуживания платформы «Play Маркет» и обманывают ожидания пользователей Android в плане конфиденциальности. Компания уже развернула некоторые изменения для смягчения последствий таких злоупотреблений и напрямую связалась с замешанными в инциденте сторонами.

В Meta не дали прямого ответа на вопросы, относящиеся к сомнительной схеме, но предоставили следующее заявление: «Мы вступили в переговоры с Google, чтобы устранить возможное непонимание в отношении действия их политик. Узнав о проблеме, мы решили приостановить работу функции, пока работаем с Google над решением проблемы». В «Яндексе» также заявили, что отказались от сомнительных действий и связались с Google. «„Яндекс“ строго соблюдает стандарты защиты данных и не деанонимизирует пользовательские данные. Эта функция не собирает никакой конфиденциальной информации и предназначается исключительно для улучшения персонализации в наших приложениях», — заявили в российской компании.