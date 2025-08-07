Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.1

Компания Anthropic представила новую версию своей модели искусственного интеллекта, Claude Opus 4.1, ориентированную на рассуждения, написание кода и использование в качестве ИИ-агента. Claude Opus 4.1 уже доступна для платных подписчиков Claude и Claude Code, а также через API на платформах Amazon Bedrock и Google Cloud Vertex AI. Цена доступа осталась на уровне оригинальной Opus 4.

По заявлению Anthropic, Claude Opus 4.1 демонстрирует улучшенные навыки в написании программного кода, что подтверждается результатами теста SWE-bench Verified, достигающими 74,5%. Также улучшены возможности чат-бота Claude в области анализа данных и проведения глубоких исследований, особенно в задачах, требующих поиска информации и отслеживания деталей. Согласно данным GitHub, обновленная модель Claude Opus 4.1 превосходит Opus 4 по большинству функций.

В Rakuten Group отметили, что Opus 4.1 способна вносить точные изменения в код даже при работе с большими объемами кодовой базы, ограничиваясь необходимыми модификациями и минимизируя вероятность внесения новых ошибок, что делает её эффективным инструментом для повседневной отладки. В Windsurf прогресс Opus 4.1 по сравнению с Opus 4 оценили в одно стандартное отклонение, что соответствует улучшению, наблюдаемому при переходе от Sonnet 3.7 к Sonnet 4. Anthropic рекомендует использовать Opus 4.1 во всех сценариях, где ранее применялась Opus 4. Для подключения через API разработчикам достаточно выбрать модель claude-opus-4-1-20250805.