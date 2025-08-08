В Yandex Cloud AI Studio появились открытые ИИ-модели OpenAI

Yandex B2B Tech открыла API-доступ на платформе Yandex Cloud AI Studio к новым рассуждающим open source моделям OpenAI gpt-oss-120b и gpt-oss-20b. С помощью новых моделей можно создавать агентские системы для выполнения различных задач, например, для автоматизации рекрутмента и технической поддержки, анализа и обработки документов и первичной коммуникации с клиентами.

Доступность новых моделей по API позволяет бизнесу использовать технологии OpenAI в бизнес-процессах без задействования собственной инфраструктуры. Использовать ИИ-модели напрямую у разработчика российским компаниям вряд ли удастся, так как для этого нужно передавать данные для обработки за рубеж, что идёт вразрез с требованиями российского законодательства. Как отметила Yandex B2B Tech, при использовании Yandex Cloud AI Studio данные компаний хранятся и обрабатываются в российских ЦОД, и её сервис полностью соответствует требованиям закона «О персональных данных».

Сообщается, что указанные нейросети сопоставимы по качеству с ведущими моделями OpenAI o3-mini и o4-mini, и в некоторых сценариях превосходят GPT-4o и o1. В них допускается регулировка интенсивности рассуждений и скорости генерации ответа. Вскоре для этих моделей будет доступен вызов функций для взаимодействия с внешними приложениями, что позволит осуществлять поиск информации в интернете при генерации ответа.