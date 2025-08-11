МТС — лидер по качеству мобильной связи в Беларуси по итогам 2 квартала

МТС занял первое место по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по результатам 2 квартала 2025 года. Сеть мобильного оператора получила наибольшую итоговую интегральную оценку в рамках мониторинга, проведенного органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ».

По данным отчета на 09:00 8 августа, во 2 квартале МТС демонстрирует самый высокий итоговый результат, в том числе в областных и районных центрах, городах и поселках городского типа, а также сельской местности.

По результатам квартала, МТС уверенно лидирует по совокупным показателям услуг телефонии, опережая сети других операторов как по телефонному радиосоединению, так и по качеству передачи речи. Также компания имеет самую высокую интегральную оценку услуг передачи данных.

С начала года крупнейший по количеству абонентов оператор связи Беларуси включил почти 700 новых базовых станций, а их общее количество достигло порядка 20 тысяч. Покрытие сети охватывает свыше 98% территории страны и затрагивает около 23,5 тысячи населенных пунктов.