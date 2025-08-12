В России создан новый мессенджер с шифрованием и платежными системами

Компании «Ред Софт» и Passion Tech разработали новый российский мессенджер «Молния», по основным возможностям не уступающий госмессенджеру Max холдинга VK. На данный момент проект не доступен в свободном доступе.

Как пишет Ferra, к особенностям «Молнии» разработчики относят поддержку шифрования «уровня госбезопасности» по ГОСТ-2021. Обещано, что все данные будут храниться на российских серверах, расположенных в Новосибирске и Москве, пишет Cnews.

Помимо этого, в сервис имеет развитую систему идентификации пользователя. Его будут узнавать, в числе прочего, по лицу. Еще одна особенность «Молнии» – это встроенные платежные инструменты, второстепенная функция для приложения, предназначенного в первую очередь для общения.

По информации DTF, на начальном этапе пользователям «Молнии» будут доступны переводы в рублях по «Системе быстрых платежей» (СБП), а те, кто подключит бизнес-аккаунт, получат возможность пользоваться китайскими платежными системами WeChat Pay и Alipay с нулевой комиссией за конвертацию валют.