В ПВТ с начала года зарегистрировано более 100 резидентов

В Парке высоких технологий с начала 2025 года зарегистрирован 101 новый резидент. Об этом рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова перед началом заседания Набсовета ПВТ под председательством премьер-министра Александра Турчина, сообщает БЕЛТА.

Анна Рябова отметила, что Беларусь была фактически пионером в области регулирования криптосферы. "Все мы помним Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" от 21 декабря 2017 года, который тогда широко прозвучал по всему миру. Мы уже подводим некие промежуточные результаты и, естественно, даем им оценку", - сказала она.

Как в нынешних геополитических реалиях отрегулировать законодательство в криптосфере, куда направить свои усилия и как развивать эту отрасль - эти вопросы станут предметом сегодняшнего заседания. Рассмотрят на мероприятии и выполнение поручений предыдущего Набсовета - запуск пилотных проектов, готовых решений резидентов в IT-отрасли и поддержку образовательной сферы.

Анна Рябова констатировала, что в ПВТ четко отлажен механизм работы с крипторезидентами, которых в парке насчитывается 15. "Никаких жалоб и претензий нет. Мы отладили регуляторику на уровне Набсовета", - обратила она внимание.

Начальник секретариата Наблюдательного совета подчеркнула, что в этом году в парке отмечается традиционный устойчивый рост по всем показателям, включая экспорт, выручку и число компаний. "Уже с начала года мы приняли дополнительно еще 101 резидента в парк. То есть устойчивый интерес к нашему правовому режиму не снижается, а даже увеличивается", - заключила Анна Рябова.