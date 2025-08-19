Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

Китайская корпорация Xiaomi запустила продажи своего первого беспроводного телевизора, который теперь доступен на платформе Xiaomi Youpin. Новинка получила название Xiaomi Max 27.

Телевизор обладает 27-дюймовым экраном, IPS-матрицей с разрешением Full HD и поддерживает частоту обновления 60 Гц. Устройство установлено на подставке с возможностью регулировки высоты и наклона и оснащено колесиками для удобства перемещения. Экран телевизора можно использовать как в ландшафтной, так и в портретной ориентации. Он работает на операционной системе HyperOS и имеет порты USB-A и HDMI 1.4.

Внутри располагается 16 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Xiaomi Max 27 может работать от аккумулятора емкостью 9700 мАч до 13 часов и заряжается через USB-C. По информации от Xiaomi, телевизор можно использовать для просмотра видео, презентаций, игр и караоке. Также он может синхронизироваться со смартфонами Xiaomi для передачи данных между устройствами.