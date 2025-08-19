В Китае прошла первая «Олимпиада роботов»

В Пекине завершились первые Всемирные игры гуманоидных роботов, на которых 280 команд из 16 стран, включая США, Германию и Бразилию, продемонстрировали свои достижения в области искусственного интеллекта и робототехники.

Соревнования проходили на Национальном конькобежном стадионе и охватывали широкий спектр дисциплин, от легкой атлетики и настольного тенниса до задач по сортировке медикаментов и уборке. В мероприятии участвовали 192 университетские и 88 корпоративных команд, среди которых представители таких компаний, как Unitree Robotics и Fourier Intelligence.

Большинство роботов было разработано китайскими производителями, такими как Booster Robotics, и они состязались в спортивных и прикладных испытаниях. Во время футбольных матчей и забегов на 1500 метров фиксировались столкновения и падения, но многие роботы успешно поднимались самостоятельно, что вызывало аплодисменты зрителей. Собранные на играх данные будут использоваться для разработки роботов, предназначенных для промышленных задач, включая работу на конвейерных линиях.