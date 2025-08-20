Adobe представила новую ИИ-платформу Acrobat Studio

Adobe анонсировала новую платформу Acrobat Studio, которая объединяет работу с документами в формате PDF с возможностями создания контента через сервис Adobe Express и интеллектуальными ассистентами на базе ИИ, способными автоматизировать выполнение конкретных рабочих задач.

Acrobat Studio позволяет пользователям загружать до 100 документов различных форматов и объединять их в едином рабочем пространстве. Основная идея Adobe заключается в преобразовании Acrobat из инструмента для чтения и редактирования PDF в многофункциональную платформу, поддерживающую широкий спектр типов файлов и инструментов для повышения производительности, включая веб-страницы и файлы Microsoft 365. Платформа предоставляет возможность работы с несколькими документами одновременно, не покидая интерфейс Acrobat, предлагая средства совместной работы, называемые PDF Spaces (PDF-пространства).

Эти среды объединяют информацию из файлов и веб-сайтов в «центры знаний для коммуникации». PDF Spaces позволяют пользователям просматривать и подписывать проектные соглашения, собирать исследования и заметки, а также использовать встроенные инструменты Express для преобразования данных в инфографику или визуальные материалы, которыми можно делиться с коллегами и клиентами. Acrobat Studio также включает настраиваемых ИИ-агентов, созданных на основе ранее представленных функций искусственного интеллекта для стандартного Adobe Acrobat.

Эти ИИ-помощники могут использоваться как отдельными пользователями, так и командами для предоставления аналитических отчетов, рекомендаций, заметок, а также для генерации идей и цитат на основе собранных данных. На данный момент Acrobat Studio доступен в режиме раннего доступа для англоязычной аудитории по всему миру. Он предлагается по подписке, которая может замещать тарифные планы Adobe Acrobat Standard и Acrobat Pro. Стоимость раннего доступа составляет от $24,99 в месяц для отдельных пользователей и от $29,99 в месяц для команд при заключении годового контракта. Пока неясно, изменится ли цена после окончания периода раннего доступа 31 октября.