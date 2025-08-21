Google представила флагманские смартфоны Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL

Компания Google официально представила новую линейку флагманских смартфонов — Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Внешний вид новинок практически не изменился по сравнению с моделями прошлого года, и цены на них остались на прежнем уровне: от $799 для Pixel 10, $999 для Pixel 10 Pro и $1199 для Pixel 10 Pro XL.

Одним из ключевых нововведений стал процессор Tensor G5 — первый чип от Google, изготовленный на фабриках TSMC, а не Samsung. По утверждению компании, его производительность CPU в среднем на 34% выше, чем у Tensor G4, а ускоритель ИИ (TPU) демонстрирует прирост производительности на 60% при выполнении задач машинного обучения. Вся линейка Pixel 10 активно использует возможности локального ИИ-ускорителя без необходимости обращения к облачным сервисам.

Смартфоны Pixel 10 стали первыми устройствами от крупного Android-производителя, полностью поддерживающими стандарт беспроводной зарядки Qi2. Новинки имеют магнитное кольцо Pixelsnap на задней панели, которое совместимо как с новыми аксессуарами с Qi2, так и с существующими устройствами Apple MagSafe. Кроме того, Google планирует представить собственные аксессуары: подставку-зарядку с магнитным креплением и отсоединяемым зарядным модулем, а также кольцо-держатель, которое можно использовать в качестве подставки.

Скорость зарядки моделей Pixel 10 и 10 Pro с поддержкой Qi2 ограничена 15 Вт, в то время как Pixel 10 Pro XL поддерживает более актуальный стандарт Qi2.2 с мощностью зарядки до 25 Вт. Камера базовой модели Pixel 10 underwent significant transformations. Во-первых, у нее появился телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, но он основан на 10,8-Мп датчике, что не дотягивает до характеристик моделей Pro. Кроме того, главный модуль претерпел изменения в сравнении с Pixel 9: вместо флагманского 50-Мп сенсора в новинке используется 48-Мп сенсор, аналогичный тому, что установлен в Pixel 9A. Третья камера представляет собой широкоугольный модуль с 13-Мп датчиком.

Pixel 10 Pro и Pro XL оборудованы крупным 1/1,3-дюймовым 50-Мп основным сенсором, улучшенным 48-Мп широкоугольным объективом и качественным телеобъективом. В моделях Pro также используется искусственный интеллект для улучшения качества снимков при увеличении свыше 30х, поддерживающего зум до 100x. Для этого применяется генеративная диффузионная модель, которая «дорисовывает» детали после съемки. Такие фотографии помечаются как отредактированные с использованием ИИ, и поддержка маркировки C2PA интегрирована в Google Photos.

Главным программным новшеством Pixel 10 является функция Magic Cue. Она облегчает общение с другими людьми, предлагая актуальные контекстуальные подсказки. Например, если в переписке запрашивают адрес, искусственный интеллект автоматически находит его в почте и предлагает вставить в чат. При звонке в авиакомпанию смартфон может автоматически отобразить номер брони. Все функции работают непосредственно на устройстве и не сохраняют данные, — как утверждают представители Google, ИИ не запоминает, что происходило неделю назад, и не хранит содержимое экрана.

Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL уже доступны для предзаказа и начнут продаваться 28 августа.