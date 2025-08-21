Сезон выгоды в магазинах А1: ищем лучшие скидки и приятные цены

Конец лета — самая щедрая пора года. Причем это наблюдение справедливо не только тогда, когда речь идет про разнообразные дары природы. К осени не менее щедро снижают цены и многие магазины — например, А1, куда мы в очередной раз отправились на поиски выгодных покупок.

Тех, кто не ищет компромисса между возможностями и ценой, но при этом хочет получить максимум за свои деньги, наверняка заинтересует новость о старте продаж новой версии флагманских смартфонов серии Pura от HUAWEI. Речь идет о моделях HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra. В магазинах А1 обе новинки можно приобрести на особых условиях: по специальному промокоду, который прилагается к каждой покупке, можно всего за 10 копеек забрать одну из актуальных версий умных часов HUAWEI WATCH GT 5. Более того, оплатить приобретение можно в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

Магазины А1 радуют покупателей и новинками от Realme — причем некоторые из них на старте продаж доступны с эксклюзивными скидками. Так, цена на мощный Realme 14 5G с продвинутой системой камер (в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти) снижена на 20%, или на 300 рублей. В акции участвуют и другие интересные модели: Realme 14 Pro 5G, Realme 14 Pro+ 5G, Realme C75.

Получить дополнительную выгоду в магазинах А1 можно и при покупке ряда моделей POCO — из топовой линейки F7 и более доступной и универсальной X7. Бонусом станет промокод, по которому вы получите портативное зарядное устройство на 10 000 мАч за 10 копеек.

А если вам нужно еще больше возможностей выгодно купить что-нибудь из необходимой техники к новому учебному году, в А1 началась большая акция со скидками до 50% на широкий ассортимент полезных и нужных гаджетов. Здесь вы найдете что угодно — от смартфонов до техники для дома и развлечений — по отличным ценам, с комфортными условиями рассрочки, а также дополнительными бонусами на многие позиции.

Для тех, кто как следует отдохнул летом и готов усердно работать или учиться, в А1 подготовили еще один сюрприз: при покупке ультрабука HUAWEI MateBook X Pro в А1 можно получить второе не менее полезное и нужное устройство за 10 копеек. Речь идет о планшете HUAWEI MatePad SE 11 со стилусом. С таким комплектом вам будут по плечу любые задачи и занятия!

До 800 рублей можно сэкономить в А1 при покупке популярных ноутбуков и планшетов: от представителей линеек ASUS Vivobook и Zenbook до моделей от Samsung, Lenovo и Blackview. Кроме того, на ряд ноутбуков действует специальный промокод SCHOOLA1 на скидку в 100 рублей.

Привести в порядок не только учебные и рабочие планы, но и быт поможет специальная цена на новую модель робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum S40C. В А1 его можно приобрести за 599 рублей – и поучаствовать в грандиозном розыгрыше «Xiaomi открывает двери», где главный суперприз – квартира в Минске!

Также можно успеть собрать урожай скидок на бытовую технику Trouver: в А1 снижение цен на вертикальные пылесосы и роботы-пылесосы достигает 500 рублей, а на инновационные аэрофритюрницы — до 150 рублей.

Если же после всех дел и бытовых забот в ваши планы входит беззаботный отдых за просмотром любимых фильмов и сериалов, А1 предлагает обратить внимание на еще одно специальное предложение: телевизоры ведущих брендов Samsung, LG, iFFalcon и Blaupunkt можно приобрести с приятными скидками. Выгода достигает 1200 рублей! А сэкономить до 450 рублей можно и при покупке Яндекс ТВ Станции 2 поколения с диагональю экрана 50 дюймов.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно не только в магазинах А1, но и онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.