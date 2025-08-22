ПВТ посетили участники Летней школы молодого аналитика БИСИ

В Парке высоких технологий прошла встреча с участниками Летней школы молодого аналитика – студентами, магистрантами и молодыми учеными из всех областей Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Летняя школа молодого аналитика – интенсив, организованный Белорусским институтом стратегических исследований при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, учреждения образования «Национальный детский технопарк», Общественного объединения «БРСМ» и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Образовательное мероприятие проводится во второй раз, в этом году участниками стали 65 человек – это победители II Республиканского молодежного конкурса аналитических проектов, члены молодежного аналитического движения «Будущее Беларуси».

Открыв встречу, начальник управления международного сотрудничества и цифрового развития Парка высоких технологий Любовь Майорова рассказала о роли ПВТ в формировании и развитии IT-сектора Беларуси. Она подробно остановилась на истории становления Парка, а также представила участникам самые яркие достижения и инновационные решения резидентов, которые уже получили мировое признание, в том числе технологии для создания «умных» городских систем.

Эксперты стартап-центра ПВТ рассказали об особенностях и этапах построения инновационной предпринимательской экосистемы в Беларуси. Говорили также о практической помощи стартапам и подготовке специалистов, создании необходимой среды для комфортной работы и росте молодых компаний. Как отметили специалисты стартап-центра, основная задача их работы – выявлять перспективные, еще малоизвестные проекты и обеспечивать им ресурсную, экспертную и инфраструктурную поддержку для быстрого развития.

Презентационная часть сопровождалась динамичным диалогом с молодыми аналитиками. Они демонстрировали живой интерес к достижениям ПВТ и масштабам его вклада в белорусскую экономику. Участники обсуждали современные вызовы стартап-экосистемы, предлагали свежие идеи, делились собственным видением перспектив технологического развития в стране.