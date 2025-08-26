Россия заинтересована сотрудничать с Беларусью в области использования ИИ в медицине

Развитие искусственного интеллекта обсудили 25 августа белорусские и российские ученые на форсайт-сессии в рамках Международного форсайта в сфере искусственного интеллекта в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня посетил Национальную академию наук Беларуси, поучаствовал в семинаре, посвященном Международному форсайту в сфере искусственного интеллекта, а также обсудил сотрудничество с Беларусью в сфере ИИ.

Он поблагодарил ученых за проделанную сегодня работу. "Выполняя задачи по исследованию искусственного интеллекта, мы вместе с нашими учеными, международными экспертами определили 10 направлений фундаментальных исследований. Мы считаем, что они должны предопределить будущее. Также они легли в основу международного форсайта, - сказал он. - Для начала нам нужно расставить приоритеты между этими фундаментальными направлениями, чтобы выделить стратегически важные из них именно для международного сотрудничества. Постараемся определить основные научные задачи внутри этих направлений: с чего стоит начать, чтобы выстроить правильную научную повестку. Структура всех этих направлений - не статичная, ее нужно актуализировать, обновлять".

"Все сегодняшние доклады мы соберем и благодаря созданной в России сети исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта сможем подобрать партнеров, чтобы продолжать работать совместно. Все эти центры получают государственную поддержку. И понятно, что все, что будет изобретено, получит практическое применение. Я уверен, что вместе с вами мы сможем сделать новые открытия. У нас накоплен большой опыт внедрения изобретений. Приглашаю вас посетить наши исследовательские центры и познакомиться с их опытом в области искусственного интеллекта", - добавил Дмитрий Чернышенко.

И.о. директора российского Стратегического агентства поддержки и формирования ИИ-разработок Кирилл Землянухин отметил, что в ходе обсуждения во время форсайт-сессии и в ходе рабочих договоренностей наметились несколько возможных направлений сотрудничества. "Мы очень много узнали, посмотрели на белорусскую сторону. Услышали также про направления возможного научного сотрудничества между нашими странами и организациями. Постараемся их где-то запустить, а где-то реанимировать, познакомить людей, чтобы структурировать новые совместные проекты, - сказал он. - Из того, что мы сегодня обсуждали, российская сторона заинтересована в проектах об использовании ИИ в химии, медицине, а конкретно онкологии. Попробуем также решить проблему доступности вычислительных мощностей для белорусских организаций, занимающихся исследованиями".