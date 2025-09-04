OpenAI добавит родительский контроль на аккаунтах ChatGPT

Разработчик чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, до конца года введет родительский контроль для подростков, а также механизмы работы с людьми, находящимися в эмоциональном стрессе, сообщила компания в официальном пресс-релизе.

«В течение следующего месяца мы перенаправим конфиденциальные сообщения в модели обработки данных и внедрим родительский контроль. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать ChatGPT максимально полезным. Мы видели, как люди обращались к нему в самые трудные моменты. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши модели, чтобы они распознавали признаки психических и эмоциональных расстройств и реагировали на них, опираясь на мнение экспертов», — говорится в обращении компании.

Компания разработала четыре направления помощи людям: расширение поддержки для тех, кто находится в кризисной ситуации, упрощенный доступ к экстренным службам и специалистам, возможность подключать доверенные контакты, а также усиленная защита подростков.

Сообщается, что в начале года компания создала экспертный совет по вопросам психического здоровья и благополучия. Его задача — давать рекомендации о том, как ИИ может помогать людям и какие меры защиты необходимы. Параллельно действует Глобальная сеть врачей, в которую входит более 250 специалистов из 60 стран.

Отдельное внимание уделяется моделям рассуждений, таким как GPT-5-thinking. Они тратят больше времени на размышления и анализ контекста перед ответом. Уже создан маршрутизатор, который сам решает, какая модель лучше подойдет для разговора с пользователем. Если система заметит признаки сильного стресса, диалог автоматически переключится на GPT-5-thinking.

Для подростков вводится родительский контроль. Родители смогут связывать свои аккаунты с аккаунтами детей от 13 лет, управлять настройками GPT, отключать часть функций и получать уведомления при признаках стресса у ребенка.

«Эти шаги — только начало. Мы продолжим изучать и совершенствовать наш подход под руководством экспертов, чтобы сделать ChatGPT максимально полезным», — подчеркнули в компании.