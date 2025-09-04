Мобильное приложение «Мой город» стало доступно в Крупках

Более 10 городов Минской области уже оцифровали свою инфраструктуру с помощью приложения «Мой город». С 1 сентября мобильная платформа стала доступна жителям Крупок. Об этом сообщается на официальном сайте «Белтелеком»

В приложении представлена самая нужная информация: события города, важные новости, акции, скидки, опросы. Свои аккаунты на ресурсе имеют практически все организации района. Они структурированы по видам деятельности: администрация города, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование. Главная особенность платформы – это возможность обратной связи со всеми участниками проекта. Горожане смогут записаться на прием в городской исполнительный комитет, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов и кафе, вызвать аварийную бригаду, забронировать столик в кафе, запланировать визит в салон красоты или на СТО.

Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан.