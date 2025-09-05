OpenAI начала разработку платформы для поиска работы

OpenAI анонсировала запуск платформы для подбора персонала на основе искусственного интеллекта, как сообщил представитель компании в интервью TechCrunch. Этот сервис будет помогать компаниям в процессе найма сотрудников, а соискателям — в поиске подходящих вакансий.

Ожидается, что платформа начнет работу в середине 2026 года. Фиджи Симо, руководитель направления разработки приложений в OpenAI, в своем блоге отметила, что ИИ-алгоритмы будут способствовать найму наиболее квалифицированных кандидатов, обеспечивая идеальное соответствие между требованиями работодателей и навыками соискателей.

OpenAI Jobs может стать конкурентом LinkedIn, который также использует ИИ для подбора персонала. Кроме того, представитель OpenAI сообщил о намерении компании начать выдачу сертификатов людям, достигшим различных уровней компетенции в области искусственного интеллекта, в рамках онлайн-программы OpenAI Academy, запущенной в прошлом году.

TechCrunch также упомянул о беспокойствах руководителей технологических компаний касательно потенциального сокращения рабочих мест из-за внедрения ИИ. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодея оценил, что до 2030 года автоматизация может затронуть до 50% вакансий для начинающих специалистов.