Названы самые популярные чат-боты с ИИ

Лидирующую позицию на глобальном рынке чат-ботов с искусственным интеллектом продолжает уверенно занимать OpenAI ChatGPT. На втором месте с заметным отрывом находится Perplexity, хотя его позициям всё больше угрожает бронзовый призёр — Microsoft Copilot. ChatGPT контролирует 80,92% мирового рынка чат-ботов по данным статистического сервиса StatCounter, основанным на более чем 3,8 миллиарда просмотров страниц на свыше 1,5 миллиона сайтов в период с марта по август 2025 года.

Пик популярности ChatGPT пришёлся на апрель, когда доля аудитории достигала 84,2%. Несмотря на некоторый спад в последующие месяцы, чат-бот всё равно удерживает более 80% мировой аудитории, значительно опережая всех своих конкурентов. На официальном уровне ближайшим конкурентом считается Perplexity, чьи позиции выглядят непрочными: с 14,1% аудитории в марте, сервис снизил свою популярность до 8% к июлю, а в августе немного восстановился до 9%.

Perplexity пытается выделиться, предлагая инструменты ИИ для исследований и актуализации данных, но этого, похоже, недостаточно для того, чтобы составить конкуренцию ведущему игроку.

В то же время Microsoft Copilot показал заметный рост. С начальной долей в 0,3% в марте, он стремительно поднялся до 5% к маю, а летом колебался в диапазоне 4-5%. Это указывает на успешную интеграцию ИИ в экосистемы Windows и Office. Хоть Copilot и отстаёт от ChatGPT, его устойчивый рост позволяет ему достойно конкурировать с Perplexity за второе место на рынке. Если интеграция ИИ в продукты Microsoft будет развиваться дальше и завоевывать доверие пользователей, Copilot может стать серьезным соперником лидеру.

Доли остальных участников рынка остаются незначительными. Gemini, несмотря на сильное присутствие Google, занимает от 1,9% до 3,3%; DeepSeek в августе поднялся до 2,7%; а Anthropic Claude так и не смог достичь даже 1,2%.