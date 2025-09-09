Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов

Google обновила приложение Gemini, добавив возможность загрузки аудиофайлов на всех платформах: Android, iOS и в веб-версии. Теперь пользователи могут загружать аудиозаписи в форматах MP3, M4A, WAV и других, воспользовавшись меню «Файлы» на мобильных устройствах или пунктом «Загрузить файлы» в браузерной версии.

Подписчики Google AI Pro и Google AI Ultra могут загружать аудио длительностью до трёх часов, в то время как бесплатные пользователи ограничены 10 минутами, как сообщается на сайте поддержки компании. Эта новая функция особенно актуальна для транскрибирования аудиоматериалов и была реализована в ответ на многочисленные запросы пользователей, так как преобразование устной речи из аудио- и видеофайлов в текст стало одним из самых популярных запросов.

Ранее аналогичная функция была введена и для видео: пользователи бесплатных аккаунтов могут загружать материалы длиной до 5 минут, а платные — до одного часа, при максимальном размере файла в 2 Гбайта. Для всех остальных поддерживаемых типов файлов лимит составляет 100 Мбайт. Кроме того, в чат Gemini возможно добавить одну папку с кодом или один репозиторий на GitHub, содержащий до 5000 файлов и не превышающий 100 Мбайт. ZIP-архивы могут включать до 10 файлов. В общей сложности за одну сессию разрешается загрузить до 10 файлов любого формата.