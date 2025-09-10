Apple представила новинки

Компания Apple провела мероприятие Awe dropping, на котором представила новинки. Подробнее о них - в материале KV.by.

iPhone 17

Новинка сохранила знакомый дизайн, но получила ряд значительных аппаратных обновлений, среди которых улучшенный дисплей и более производительная платформа. iPhone 17 оснащён 6,3-дюймовым экраном ProMotion, что немного больше по сравнению с 6,1-дюймовым дисплеем предыдущих базовых iPhone. Однако помимо увеличенной диагонали, экран наконец-то получил повышенную частоту обновления, которая ранее была доступна только в моделях Pro. Частота обновления новинки может динамически варьироваться от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Яркость увеличилась до 3000 кд/м², также добавлена функция Always-On Display.

По утверждению Apple, обновлённое защитное стекло Ceramic Shield 2 теперь в три раза лучше защищает экран от царапин. Среди наиболее значительных улучшений базового iPhone, помимо экрана, стоит отметить камеры. На тыльной панели установлены две 48-Мп камеры, названные системой Dual Fusion. Apple утверждает, что данная система предоставляет возможности, аналогичные трём камерам, поскольку основной модуль также используется для двукратного зума «без потерь». Вторая камера представляет собой 48-мегапиксельный широкоугольный модуль, что обеспечивает заметное улучшение качества фотографии по сравнению с 12-Мп камерой в iPhone 16.

iPhone 17 также получил новую 12-Мп фронтальную камеру Center Stage, оборудованную сенсором, который вдвое больше сенсора предыдущей модели. Что касается аппаратной платформы, то iPhone 17 оснащён чипом A19, изготовленным по 3-нм технологии, который обеспечивает работу обновлённых функций дисплея и поддержку локального запуска моделей искусственного интеллекта. Чип Apple A19 включает шестиядерный центральный процессор и пятиядерный графический процессор, которые, по заявлениям компании, гарантируют «значительный прирост производительности» по сравнению с предыдущими моделями iPhone. Продажи iPhone 17, как и всех других новых моделей, начнутся 19 сентября. Базовая цена iPhone 17 - $799.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Новинка получила полностью обновлённый дизайн, а также мощную аппаратную платформу. Теперь островок камер занимает всю ширину задней панели. В корпусах новых iPhone Pro Apple вернулась к использованию алюминия вместо титанового сплава. Боковые грани теперь закруглённые, как и в предыдущих моделях, а передняя и задняя панели защищены стеклом Ceramic Shield 2. Новые флагманы Apple будут доступны в трёх цветах: серебристом, ярко-оранжевом и насыщенном синем.

В центре обеих новинок лежит процессор A19 Pro с шестиядерным CPU и пятиядерным GPU, а также улучшенными NPU для локального запуска моделей искусственного интеллекта и обработки нейросетевых алгоритмов. Apple также акцентирует внимание на новой системе охлаждения, которая обеспечивает стабильную работу этого мощного чипа. Все три задние камеры имеют разрешение 48 мегапикселей. Телеобъектив теперь предлагает 4-кратный оптический зум (эквивалент 100 мм) вместо 5-кратного, но благодаря 48-Мп сенсору этот модуль теперь поддерживает 8-кратное приближение без потери качества. Цифровой зум достигает 48-кратного увеличения. Фронтальная камера с функцией Center Stage имеет разрешение 18 мегапикселей. Что касается видеосъёмки, iPhone 17 Pro добавляет возможность записи в формате ProRes RAW и поддержку Genlock.

Стоимость iPhone 17 Pro - $1099.

iPhone Air

iPhone Air представлен в тонком корпусе толщиной всего 5,6 мм, изготовленном из титана. Apple утверждает, что это делает новинку самым прочным iPhone на сегодняшний день. Смартфон защищён прочным стеклом Ceramic Shield 2.

Также iPhone Air будет доступен в четырёх цветах: черном, белом, бежевом и голубом. Новый iPhone Air оснащён 6,5-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/м². В верхней части экрана расположен вырез Dynamic Island, в котором находится 18-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой функции Center Stage, аналогичной той, что есть у обычного iPhone 17.

Компания утверждает, что новый 48-Мп модуль предоставляет возможности эквивалента четырёх объективов с фокусными расстояниями 26, 28, 35 и 52 мм (двукратный зум). Используется Quad-Bayer-датчик с размером пикселей 1 мкм и светосильная оптика с диафрагмой f/1.6. Камера поддерживает запись видео в формате 4K60 Dolby Vision и режим Action.

В сердце iPhone Air лежит «самый энергоэффективный» процессор, когда-либо созданный компанией Apple, A19 Pro. Он включает шестиядерный центральный процессор и обновлённый пятиядерный графический процессор, а также улучшенный ИИ-движок. В итоге данная платформа обеспечивает «производительность уровня MacBook» в смартфоне.

Модель iPhone Air оснащена новым беспроводным контроллером N1 от Apple, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокол умного дома Thread. Этот чип не только поддерживает последние беспроводные технологии, но и улучшает общую производительность и надёжность таких функций, как «Точка доступа» и AirDrop. Кроме того, iPhone Air имеет сотовый модем Apple C1X, который работает в два раза быстрее своего предшественника и быстрее, чем модем Qualcomm в iPhone 16 Pro, при этом потребляя на 30% меньше энергии.

Интересно, что iPhone Air будет доступен только с eSIM, поскольку в угоду тонкости устройства был исключён слот для физической SIM-карты. iPhone Air станет доступен одновременно с другими новинками 19 сентября, базовая версия с 256 Гбайт памяти будет стоить $999.

Apple Watch Series 11

На презентации Apple была представлена обновленная линейка умных часов. Apple Watch Series 11 получили усовершенствованное переднее стекло, которое в два раза более устойчиво к царапинам. В этой модели впервые реализована поддержка 5G-сетей.

Новая функция «Оценка сна» позволяет определить продолжительность сна, регулярность отхода ко сну, частоту пробуждений и продолжительность каждой стадии сна. Время автономной работы Apple Watch Series 11 составляет 24 часа, что значительно больше, чем у предыдущих моделей, где этот показатель составлял 18 часов. Apple Watch Series 11 по-прежнему предлагаются в корпусах размером 42 мм и 46 мм, а также в версиях с Wi-Fi и с поддержкой сотовой связи.

Цены начинаются от $400, а продажи стартуют 19 сентября.

AirPods 3 Pro

pple официально представила новые беспроводные наушники AirPods 3 Pro. Модель значительно улучшила характеристики по сравнению со вторым поколением. Впервые в AirPods Pro внедрена защита по стандарту IP57, а также датчик сердечного ритма (HR), который позволяет отслеживать до 50 различных типов тренировок.

Apple заявляет, что новинка оснащена «лучшей в мире системой активного шумоподавления», которая в два раза эффективнее по сравнению с ANC в AirPods 2 Pro и в четыре раза превосходит систему ANC в оригинальных AirPods Pro. Время автономной работы увеличилось до 8 часов без подзарядки и до 10 часов в режиме слухового аппарата.

Еще одной интересной функцией является возможность перевода с нескольких языков в режиме реального времени. Если все участники разговора используют AirPods 3 Pro, общение происходит естественно. Если же наушники есть только у одного человека, то ответы для других участников диалога отображаются на экране iPhone на соответствующем языке. Качество звука в AirPods 3 Pro также стало лучше, а вместе с наушниками предлагается пять комплектов амбушюров для удобства. Цена на новые AirPods осталась прежней — $249, а в продаже они появятся 19 сентября.