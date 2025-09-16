Делегация Уфы посетила ПВТ

В Парке высоких технологий прошла встреча начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анны Рябовой с главой администрации городского округа города Уфы Республики Башкортостан Российской Федерации Ратмиром Мавлиевым. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Российской делегации рассказали о 20-летней истории ПВТ и его вкладе в развитие IT-сектора Беларуси, условиях вступления в Парк, основных моделях ведения бизнеса, а также высокотехнологичных разработках компаний-резидентов.

В ходе беседы стороны обсудили значимые моменты, связанные с правовым регулированием, налоговые условия и преференции в ПВТ. «Мы все время шли по пути самой передовой правовой юрисдикции. Этот стратегический выбор стал фундаментом для развития нашей IT-отрасли», - отметила Анна Рябова.

Разговаривали также о развитии технологического предпринимательства, формировании стартап-экосистемы. Российская сторона рассказала об открытии в текущем году в г. Уфе кампуса «Школы 21». Интерес гостей был проявлен к белорусскому опыту в сфере криптовалют, осуществления сделок с токенами.

Р.Мавлиев высоко оценил достижения IТ-отрасли Беларуси, отметив при этом интерес к развитию контактов, более детальному изучению наработанного белорусской стороной опыта.