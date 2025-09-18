Резиденты ПВТ представили ИТ-решения для строительной сферы на Budexpo 2025

В Минском международном выставочном центре проходит XXVII Международная архитектурно-строительная выставка «BUDEXPO-2025». Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

«BUDEXPO-2025» – ключевой в Беларуси выставочный форум в сфере строительства. В этом году участие в нем принимают организации из Беларуси, Казахстана, Китая и России.

В рамках деловой программы на сессии «Цифровизация отрасли. Умные города» резиденты Парка высоких технологий представили инновационные подходы и собственные разработки для строительной отрасли.

Компания «Проект-М» презентовала бесплатное программное решение, направленное на обеспечение контроля актуальности чертежей на стройплощадке. При помощи QR-кода, размещённого на чертежах, любой участник реализации строительного проекта может ознакомиться с необходимыми документами. Данный формат верификации может быть также использован технадзором при приемке работ.

Резидент ПВТ «ЭНЭКА» рассказал о проектировании на основе информационного моделирования зданий и сооружений (BIM), а также перспективах использования инструментов смешанной и дополненной реальности на строительной площадке.

В ходе профессиональной дискуссии участники сессии обсудили тренды и перспективы развития строительной отрасли, необходимость внедрения новых технологий для повышения ее конкурентоспособности.