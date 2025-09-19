МТС поделился своей экспертизой в области кибербезопасности на мероприятии в Минске

В Минске прошел Kaspersky CyberSecurity Weekend — мероприятие для журналистов из Беларуси и России, на котором специалисты ведущих компаний обсудили актуальные угрозы и вызовы в сфере информационной безопасности. В рамках панельной дискуссии своей экспертизой поделился начальник центра кибербезопасности МТС Кирилл Субоч.

По словам эксперта, количество попыток атак на цифровую инфраструктуру в Беларуси и мире ежегодно растет, и это требует от бизнеса постоянной готовности: «Это не абстрактные цифры, а реальные вызовы, с которыми сталкиваются компании и пользователи. Поэтому расслабляться нельзя — нужно постоянно держать систему защиты в тонусе. Важно надеяться на лучшее, но всегда готовиться к худшему и точно не расслабляться».

Наряду с центром кибербезопасности МТС сегодня ОАЦ аттестован еще 21 киберцентр. При этом в МТС отмечают, что развитие национальной системы защиты — это долгосрочный процесс: «Система обеспечения безопасности — это процесс, который будет развиваться еще 5–10 лет. Сегодня он охватывает критически важные объекты инфраструктуры, и мы постоянно совершенствуем свои навыки, чтобы соответствовать новым вызовам».

Для этого у МТС есть соответствующая экспертиза и практический опыт защиты критически важной инфраструктуры и миллионов абонентов. При этом в компании подчеркивают и роль пользователей в обеспечении кибербезопасности: «Кибербезопасность — это не только технологии, но и люди. Ответственность пользователей, их цифровая гигиена и осознанность — вот фундамент, на котором строится защита от киберугроз. Вместе с процессами и технологиями она формируют основу защиты».

Центр кибербезопасности МТС обеспечивает защиту ИТ-инфраструктуры компании и предлагает решения для бизнеса. Сотрудники в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг событий информационной безопасности и отрабатывают киберинциденты различного уровня сложности.