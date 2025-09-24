Искусственный интеллект Google Gemini появится на умных телевизорах. Появление приложения Gemini на моделях с операционной системой Google TV позволит владельцам телевизоров общаться с устройствами на естественном языке. С запуском на этой платформе ИИ-помощник Gemini будет постепенно интегрироваться и в другие умные телевизоры, что охватывает примерно 300 миллионов устройств, работающих на Google TV и альтернативном Android TV.

В практическом применении ассистент поможет пользователям с разными интересами выбрать, что посмотреть, или напомнить о событиях предыдущего сезона их любимого сериала. Пользователи смогут задать вопросы Gemini для поиска забытых названий фильмов или сериалов — ИИ предоставит информацию об отзывах зрителей и поможет решить, стоит ли смотреть данное произведение.

Однако возможности Gemini не ограничиваются этим: он сможет помочь детям с учебными проектами, семьям в планировании отдыха, а также предоставить индивидуальным пользователям новые знания. Ассистент уже сегодня начинает свою работу на телевизорах серии TCL QM9K, а до конца года появится на других устройствах, включая Google TV Streamer и дополнительные модели телевизоров TCL и Hisense. Набор функций Google Gemini на телевизорах будет постоянно расширяться.