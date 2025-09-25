Представлены смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro

Компания Xiaomi объявила о запуске новых смартфонов T-серии. В составе линейки представлены два устройства: базовая модель Xiaomi 15T и флагманский Xiaomi 15T Pro. Обе новинки получили множество улучшений по сравнению с предыдущим поколением, включая повышение производительности, улучшенные возможности фото- и видеосъемки, а также более эффективную обработку задач на основе искусственного интеллекта.

Внешне устройства почти не отличаются, различить их можно лишь по особенностям оформления блока камер. Оба смартфона оснащены 6,83-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 2772 × 1280 пикселей, пиковой яркостью 3200 кд/м² и частотой дискретизации 480 Гц. Они поддерживают технологии HDR10+ и Dolby Vision, а также имеют сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, что свидетельствует о защите глаз от вредного синего света. Защиту экрана от механических повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i, в то время как оба устройства имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Следует отметить, что в Pro-модели частота обновления экрана составляет 144 Гц, тогда как в базовой версии используется панель с частотой 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на уровне 3840 Гц. Xiaomi 15T Pro оснащен высокопроизводительным процессором MediaTek Dimensity 9400+, а для задач искусственного интеллекта предусмотрен собственный нейродвижок MediaTek NPU 890.

Аппарат комплектуется 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.1 объемом 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Смартфоны работают на новой программной платформе Xiaomi HyperOS 3, основанной на Android 16, которая предлагает переработанный пользовательский интерфейс с расширенными возможностями многозадачности, обновленную систему уведомлений и другие улучшения. Среди дополнительных функций присутствует HyperAI — набор инструментов на основе искусственного интеллекта, включая распознавание речи и ее преобразование в текст, переводчик, помощника для написания сообщений и текстов, а также инструменты для редактирования фотографий и генерации медиаконтента.

Цена на Xiaomi 15T Pro с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти в Европе составит €799,90; версия с 512 Гбайт оценена в €899,90, а модель с 1 Тбайт памяти — в €999,90. Для Xiaomi 15T стоимость модели с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ составит €649,90, а вариант с 512 Гбайт ПЗУ будет стоить €699,90.