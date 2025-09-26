Число базовых станций МТС превысило 20 тысяч

Количество базовых станций МТС по всей стране превысило 20 тысяч, из которых около трети приходится на четвертое поколение. Благодаря очередному этапу расширения сети 4G (LTE) качество связи выросло у абонентов в 88 населенных пунктах в 40 районах Беларуси.

Работы по развитию сети четвертого поколения ведутся в тесном взаимодействии с единым инфраструктурным оператором 4G в Беларуси — компанией beCloud. В рамках очередного этапа включено 263 дополнительных сектора на 113 базовых станциях, почти 70% из которых размещаются на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание.

По итогам включения улучшение качества связи ощутят жители Витебска, Гомеля, Гродно, а также городов районного значения: Барановичи, Борисов, Глуск, Жлобин, Ошмяны, Петриков, Пинск, Речица и Слоним. Кроме этого, уровень сигнала 4G вырастет в целом ряде других населенных пунктов, включая деревни, агрогородки и садовые товарищества.

Базовые станции 4G работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, что позволяет покрывать как густонаселенные районы, так и удаленные территории республики.

