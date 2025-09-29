«Hola, Мексика» в самом центре города: как прошел большой Фестиваль мексиканской культуры при поддержке компании А1

27 сентября в Верхнем городе в Минске состоялся праздник мексиканской культуры «Hola, Мексика», организованный при поддержке компании А1. В течение дня Фестиваль собрал около 20 000 человек. Рассказываем, как город наслаждался уникальной атмосферой праздника, погружаясь в мир мексиканских традиций, музыки и кухни.

С 12:00 до 17:00 на площади Свободы гости мероприятия принимали участие в самых разнообразных активностях в стиле Латинской Америки. Посетители присоединились к мастер-классам по зажигательным мексиканским танцам, попробовали множество национальных блюд на стилизованном фуд-корте, узнали больше про культуру и историю страны на тематических квизах, запечатлели радостные моменты на ярких фотозонах. Некоторые гости поддержали Фестиваль тематическими нарядами – и получили на память моментальные фотографии на пленке. А для детей работали игровые зоны и шоу мыльных пузырей.

Согревал гостей не только особый антураж, но и мастер-класс по приготовлению оригинального пунша в мексиканском стиле. Уникальный рецепт напитка с перцем чили в составе высоко оценили сотни дегустаторов.

Перед концертной программой со сцены прозвучали теплые приветственные слова от начальника Управления Америки Министерства иностранных дел Республики Беларусь Дмитрия Басика, Чрезвычайного и Полномочного Посла Мексики в Беларуси Эдуардо Вильегас Мехиаса и Генерального директора компании A1 Гельмута Дуза. Все выступающие отметили масштаб нынешнего Фестиваля, который впервые дебютировал в сентябре прошлого года, и выразили надежду на продолжение этой доброй традиции и в будущем.

Грандиозной кульминацией дня стало выступление Национального Президентского оркестра Республики Беларусь с уникальной программой – зажигательными мексиканскими мелодиями в стиле мариачи. На одной сцене присутствовали сразу два маэстро: главный дирижер оркестра Виталий Кульбаков и выдающийся мексиканский дирижер Рафаэль Паласиос, доктор музыковедения Парижского университета Сорбонна, профессор Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца.

Гости смоги услышать как классические, традиционные и народные мотивы Мексики, так и лирические мелодии в переплетении с бодрыми ритмами. А завершил выступление Huapango –неофициальный гимн Мексики, в котором соединилось звучание разных регионов страны.

Фестиваль мексиканской культуры состоялся благодаря содействию Минского городского исполнительного комитета, Министерства иностранных дел Республики Беларусь и Посольства Мексики. Мероприятие прошло при поддержке компании А1, которая входит в состав международной группы A1 Group, с 2014 г. являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.